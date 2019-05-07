Чемодан помогает незрячим путешественникам искать свободный путь и избегать различных препятствий. Так, устройство подаёт сигнал, когда человек приближается к какому-либо препятствию. Кроме того, чемодан также может озвучивать инструкции, которые помогают пройти на посадку, в ресторан или другое место.В чемодане есть камера, которая отслеживает движение пешеходов, а программа может рассчитать время до столкновения и вовремя предупредить. При этом сигналы начинают звучать чаще по мере того, как человек приближается к препятствию.