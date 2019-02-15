15.02.2019, 20:18
Создана кнопка, которая извещает партнёра о желании заняться сексом
ИА «Ореанда-Новости». Стартап LoveSync начал собирать деньги на создание кнопки, которая сообщит партнёру о желании заняться с ним любовью.
Планируется, что в комплект будут входить две кнопки. Их партнёры смогут поставить, например, на своих прикроватных тумбочках.
Нажатие на эту кнопку будет означать, что один из партнёров хочет заняться сексом с другим. При этом второй человек не будет знать, что его партнёр нажал на кнопку. Однако, если оба человека активируют кнопки в течение 15 минут, устройства загорятся зелёным цветом.
Авторы изобретения предлагают именно таким способом оповещать свою вторую половинку о желании заняться любовью. По мнению изобретателей, их устройство поможет решить проблему, когда один человек не хочет заниматься сексом, но не знает, как отказать. В стартапе уверены, что боязнь отказа и неумение отказывать плохо влияет на совместную жизнь.
Уже известна стоимость новинки – стандартный набор будет стоить 57 долларов. Сейчас стартап планирует собрать около 7,5 тысяч долларов.
Отмечается, что кнопка уже вызвала ажиотаж. И на краудфандинговой платформе авторы изобретения уже собрали больше запланированного – 9 тысяч долларов.
При этом эксперты к изобретению относятся неоднозначно. Так, врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев отметил, что в каких-то случаях кнопка может помочь, например, уйти от конфликта, однако с большей вероятностью она помешает развитию отношений и сократит общение партнёров, пишет НСН.
Специалист отметил, что отказ от секса не всегда означает, что это связано с сексом или второй половинкой. Человек может устать или нехорошо себя чувствовать. Даже если в какой-то момент разговор об этом будет кому-то неприятен, в следующий раз партнёр учтёт эту информацию. Кнопка же этого сделать не позволит.
Планируется, что в комплект будут входить две кнопки. Их партнёры смогут поставить, например, на своих прикроватных тумбочках.
Нажатие на эту кнопку будет означать, что один из партнёров хочет заняться сексом с другим. При этом второй человек не будет знать, что его партнёр нажал на кнопку. Однако, если оба человека активируют кнопки в течение 15 минут, устройства загорятся зелёным цветом.
Авторы изобретения предлагают именно таким способом оповещать свою вторую половинку о желании заняться любовью. По мнению изобретателей, их устройство поможет решить проблему, когда один человек не хочет заниматься сексом, но не знает, как отказать. В стартапе уверены, что боязнь отказа и неумение отказывать плохо влияет на совместную жизнь.
Уже известна стоимость новинки – стандартный набор будет стоить 57 долларов. Сейчас стартап планирует собрать около 7,5 тысяч долларов.
Отмечается, что кнопка уже вызвала ажиотаж. И на краудфандинговой платформе авторы изобретения уже собрали больше запланированного – 9 тысяч долларов.
При этом эксперты к изобретению относятся неоднозначно. Так, врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев отметил, что в каких-то случаях кнопка может помочь, например, уйти от конфликта, однако с большей вероятностью она помешает развитию отношений и сократит общение партнёров, пишет НСН.
Специалист отметил, что отказ от секса не всегда означает, что это связано с сексом или второй половинкой. Человек может устать или нехорошо себя чувствовать. Даже если в какой-то момент разговор об этом будет кому-то неприятен, в следующий раз партнёр учтёт эту информацию. Кнопка же этого сделать не позволит.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии