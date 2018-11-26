Исследователи выяснили, что кожа человека очень чувствительна к музыке посредством колебаний и изменений амплитуды. Так, специалисты утверждают, что можно услышать различные звуки, если подключить к лодыжкам и запястьям человека особые браслеты, которые соединены в цепь и замкнуты на спине.Такой «музыкальный корсет» подключают к звуковому комплексу помещения. А он посылает к датчикам в браслетах определенные электрические импульсы, соответствующие определенной музыке.. Именно это открытие и стало основой для новой музыкальной системы.При этом новое устройство могут использовать не только люди, у которых нарушен слух, но и просто большие любители музыки, чтобы получить новые ощущения. Ожидается, что в продажу коммерческий вариант устройства поступит уже в 2019 году.Ранее учёные выяснили, что музыка может улучшить настроение у людей с деменцией. Эксперты провели исследование, в нём приняли участие 51 человек, страдающий деменцией. Каждый участник опыта слушал музыку в течение 20 минут, а потом возвращался к свои обычным делам. Оказалось, что прослушивание музыки смогло поднять настроение: участники эксперимента стали более разговорчивыми, улучшился зрительный контакт.