08.08.2019, 22:51
Создано искусственное сердце для тестирования лекарств
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из американской компании TARA Biosystems и британской фармкомпании GlaxoSmithKline разработали искусственную ткань сердечной мышцы, которая может сокращаться как настоящее сердце.
Основным материалом послужил гель на основе индуцированных стволовых клеток. Поместив этот материал в микроскопические линии с волокнами, процесс формирования клеток образовал искусственное сердце. Учёные отмечают, что это сердце вполне работоспособно.
Для живого человека это сердце не подходит - оно не может выполнять свою главную роль, однако вполне может сокращаться, имитируя сердцебиение. По мнению специалистов, эта разработка в будущем может стать аналогом главного органа человека.
Искусственное сердце уже прошло ряд тестов и испытаний, однако говорить о результатах пока рано.
Основным материалом послужил гель на основе индуцированных стволовых клеток. Поместив этот материал в микроскопические линии с волокнами, процесс формирования клеток образовал искусственное сердце. Учёные отмечают, что это сердце вполне работоспособно.
Для живого человека это сердце не подходит - оно не может выполнять свою главную роль, однако вполне может сокращаться, имитируя сердцебиение. По мнению специалистов, эта разработка в будущем может стать аналогом главного органа человека.
Искусственное сердце уже прошло ряд тестов и испытаний, однако говорить о результатах пока рано.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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