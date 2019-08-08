ИА «Ореанда-Новости». Учёные из американской компании TARA Biosystems и британской фармкомпании GlaxoSmithKline разработали искусственную ткань сердечной мышцы, которая может сокращаться как настоящее сердце. 

Основным материалом послужил гель на основе индуцированных стволовых клеток. Поместив этот материал в микроскопические линии с волокнами, процесс формирования клеток образовал искусственное сердце. Учёные отмечают, что это сердце вполне работоспособно. 

Для живого человека это сердце не подходит - оно не может выполнять свою главную роль, однако вполне может сокращаться, имитируя сердцебиение. По мнению специалистов, эта разработка в будущем может стать аналогом главного органа человека. 

Искусственное сердце уже прошло ряд тестов и испытаний, однако говорить о результатах пока рано.