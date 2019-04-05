Таким образом, теперь можно создать датчик опасных веществ, который будет встроен прямо в одежду рабочих и тех, кто занят в химических лабораториях. Нитки меняют цвет, когда взаимодействуют с ядовитыми соединениями. При этом ниткам не нужен для работы никакой аккумулятор, они могут работать в любых условиях.Эксперты уверены, что новая разработка найдёт применение во многих областях производства и промышленности. Отмечается, что на основе этой технологии можно производить не только нитки, но и особую бумагу, которая будет менять цвет при контакте с опасными веществами.