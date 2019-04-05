05.04.2019, 13:57
Созданы нитки, которые меняют цвет при появлении токсинов в воздухе
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из США разработали инновационный детектор аммиака, соляной кислоты и других токсинов на основе обычных ниток.
Таким образом, теперь можно создать датчик опасных веществ, который будет встроен прямо в одежду рабочих и тех, кто занят в химических лабораториях. Нитки меняют цвет, когда взаимодействуют с ядовитыми соединениями. При этом ниткам не нужен для работы никакой аккумулятор, они могут работать в любых условиях.
Эксперты уверены, что новая разработка найдёт применение во многих областях производства и промышленности. Отмечается, что на основе этой технологии можно производить не только нитки, но и особую бумагу, которая будет менять цвет при контакте с опасными веществами.
Таким образом, теперь можно создать датчик опасных веществ, который будет встроен прямо в одежду рабочих и тех, кто занят в химических лабораториях. Нитки меняют цвет, когда взаимодействуют с ядовитыми соединениями. При этом ниткам не нужен для работы никакой аккумулятор, они могут работать в любых условиях.
Эксперты уверены, что новая разработка найдёт применение во многих областях производства и промышленности. Отмечается, что на основе этой технологии можно производить не только нитки, но и особую бумагу, которая будет менять цвет при контакте с опасными веществами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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