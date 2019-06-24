24.06.2019, 17:20
SpaceX отправит в космос прах 152 человек
ИА «Ореанда-Новости». Американская компания SpaceX запустит ракету-носитель Falcon Heavy с научным оборудованием NASA и прахом 152 человек на борту.
Запуск намечен на 25 июня 07:30 по московскому времени. Всего на орбиту хотят вывести 24 спутника, капсулы с останками поместят в один из них.
Сообщается, что отправить останки в космос стоит около 5 тысяч долларов за один грамм веса. Эту услугу оказывает компания Celestis Memorial Spaceflights, которая уже отравляла в космос прах актёра «Звездного пути» Джеймса «Скотти» Дохана.
Запуск намечен на 25 июня 07:30 по московскому времени. Всего на орбиту хотят вывести 24 спутника, капсулы с останками поместят в один из них.
Сообщается, что отправить останки в космос стоит около 5 тысяч долларов за один грамм веса. Эту услугу оказывает компания Celestis Memorial Spaceflights, которая уже отравляла в космос прах актёра «Звездного пути» Джеймса «Скотти» Дохана.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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