ИА «Ореанда-Новости». SpaceX наконец подтвердил, что капсула экипажа была разрушена в ходе наземных испытаний две недели назад, и признал, что авария является «не очень хорошей новостью» для кампании по запуску космонавтов в этом году.

Вице-президент компании Ханс Кёнигсманн заявил журналистам, что ещё слишком рано говорить о том, что пошло не так во время испытаний 20 апреля. Пламя поглотило капсулу за полсекунды до того, как двигатели запуска-прерывателя должны были сработать. По словам Кёнигсманна, SpaceX по-прежнему не может получить доступ к испытательной зоне на мысе Канаверал. Компания пришла к выводу, что меньшая, более простая грузовая версия капсулы Dragon будет более безопасной для полёта на Международную космическую станцию.

Этим летом SpaceX собирался запустить челнок Dragon, чтобы увидеть, как двигатели SuperDraco работают в полёте. По словам Кёнигсманна, строятся дополнительные корабли «драконов», которые могут быть использованы для этого теста. Вице-президент надеется, что SpaceX сможет запустить двух астронавтов НАСА на космическую станцию ​​в этом году. Влияние на график будет зависеть от результатов расследования происшествия 20 апреля, добавил он.

Напомним, НАСА заключило контракт с SpaceX, а также с компанией «Боинг» на перевозку астронавтов на космическую станцию ​​и обратно, вместо того чтобы совершать дорогостоящие полёты на российских ракетах.