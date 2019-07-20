ИА «Ореанда-Новости» . В МЧС призвали граждан России прежде, чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать. В ведомстве призвали

Кроме того, не стоит собирать грибы у обочин дорог или рядом с производственными предприятиями, так как они легко всасывают ядовитые вещества. В случае сомнение спасатели рекомендуют сверяться с атласом-определителем.

Также в МЧС отметили, что не все народные приметы действительно говорят о токсичности или съедобности гриба. Так, чернеющая серебряная ложка или окрасившийся лук вам не помогут. По вкусу определить ядовитость гриба тоже нельзя: мухомор, например, имеет сладкий вкус, а некоторые съедобные грибы — горьковатый.

Не стоит есть грибы детям до 12 лет, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они являются тяжелой пищей и их не стоит переедать. Первыми признаками отравления в ведомстве назвали тошноту, повышенную температуру, диарею, нарушение пульса и расширенные зрачки. В случае обнаружения у себя данных симптомов необходимо обратиться к врачу.

Напомним, ранее в министерстве экологии Московской области рассказали, какие съедобные грибы можно спутать с ядовитыми. Так, самыми распространенными в Подмосковье несъедобными грибами являются мухомор, бледная поганка, сатанинский гриб, свинушка, галерина окаймленная, мицена чистая, гебелома клейкая, лепиота гребенчатая, желчный гриб. При этом свинушку, галерину и гебелому чаще всего путают со съедобными грибами, а именно с опятами, сыроежками и рыжиками. В ведомстве отметили, что при первых признаках отравления нужно сразу вызывать скорую помощь. Помимо этого необходимо промыть желудок, пить активированный уголь и много воды.