Раньше считалось, что вирус папилломы человека пришел к нам уже к тому времени, когда наш биологический вид уже достиг уровня развития человека прямоходящего. Но учёные ошиблись. Согласно результатам новых исследований, ВПЧ - невероятно древний вирус, который преследует человечество еще с раннего палеолита.

От неандертальцев до нашего времени передавалось два самых опасных штамма вируса: HPV16 и HPV18. Эти виды чаще всего приводят к возникновению таких онкологических заболеваний, как рак шейки матки или плоскоклеточный рак гортани. При этом ВПЧ может передаваться и половым путём, и во время родов от матери к ребёнку. Самым страшным является то, что заболевания подобного типа чаще всего имеют летальный исход.

Учёные Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк) проводили исследования генетики штаммов HPV16 и HPV18 много лет. Для исследований изолированные частицы вируса брались от макак. Именно этот нюанс заставил учёных выдвинуть теорию, связанную с неандертальцами: с точки зрения генетики вирусы, взятые от обезьян и от человека, оказались практически идентичны.



Благодаря этому открытию появилось новое утверждение, что заражение нашего вида вирусом папилломы человека произошло до того, как Homo neanderthalensis эволюционировал до Homo sapiens.

Выдвинутая американскими учёными теория только создаёт ещё больше вопросов. Как неандертальцы заразились вирусом папилломы? Возможно ли такое, что заражение ВПЧ произошло ещё раньше, в те времена, когда человечество не выбилось в отдельный большой вид? И насколько древний тогда этот вирус?.. Как бы там ни было, но ответов на такие вопросы пока не существует. Может быть, потом, когда возможности изучения генетики и генной инженерии шагнёт далеко вперёд, мы узнаем много нового про исходники разных вирусов. На сегодняшний день остается только ждать новых открытий.

Что касается наших предков, то примерное время существования неандертальцев - от 600 до 40 тысяч лет назад. Название пришло с места находки третьего черепа нашего далёкого предка - с ущелья Неандерталь в Западной Германии, где останки сохранились достаточно хорошо для изучения и выдвижения теорий.