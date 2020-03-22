ИА «Ореанда-Новости» . Внештатный эксперт по терапии российского министерства здравоохранения Оксана Драпкина поделилась советами по поддержанию и укреплению иммунной системы при нахождении на карантине по коронавирусу.

Медик заметила, что эффективность витаминов для иммунитета не доказана, однако их всё-таки следует принимать. Во время вспышки эпидемии лучше всего подойдёт приём витамина С. Драпкина также указала на важность правильного и здорового режима отдыха и сна на время самоизоляции дома: просыпаться и ложиться спать необходимо примерно в одно и то же время. Кроме того, важно следить за своим питанием: завтраки и обеды должны быть полноценными, а ужины можно сократить, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

«Для укрепления иммунной системы надо пить много воды. Не стоит садиться на строгие диеты, ведь во время эпидемии необходимость для организма естественных витаминов, получаемых из пищи, приобретает особенную актуальность», - отметила внештатный специалист Минздрава.

Во время карантина также важно поддерживать физическую форму, занимаясь лёгкими видами спорта.