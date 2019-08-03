ИА «Ореанда-Новости» По данным Минздрава, наибольшее число людей с нестабильной психикой проживают в Санкт-Петербурге – 4783 человека. При этом отмечается, что недуг у данных пациентов не связан с алкогольной и наркотической зависимостью.

Немного уступила лидеру Москва. В столице на учёте у врачей стоят 2884 пациента с тем или иным психическим расстройством.

На третьем месте Татарстан – 2555 пациентов. Далее следуют Башкирия (2408) и Челябинская область – 2183.

Меньше всего людей с психическими заболеваниями зарегистрировано в НАО и на Чукотке.

Что касается пациентов, которые своим диагнозом обязаны употреблению алкоголя, то лидером в этом списке является Москва.