ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае, и вспышек болезней из-за них. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, в этом году комаров больше обычного из-за нежаркого и влажного лета (при высокой температуре часть личинок гибнет, а сейчас все выжили).

«Заболеваемость регистрировалась, но никаких вспышек, никаких вирусов. Регистрируются лишь единичные случаи желтой лихорадки», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что комары – переносчики трансмиссивных заболеваний в регионе есть всегда. Однако геофизическое положение края не позволяет инфекциям распространяться.

Ранее 23 августа ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев рассказал «Известиям», что из-за глобального потепления в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии попали насекомые, переносящие вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и другие опасные болезни.

Так, эпидемиологи выявили широкое распространение насекомых — переносчиков различных вирусов вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. Укус хотя бы одного туриста таким насекомым грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе. Как пояснил Александр Лукашев, найденные виды переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления. В дальнейшем, по словам специалиста, с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.