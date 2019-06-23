ИА «Ореанда-Новости» По словам врачей, ноги – это своего рода диагностический инструмент, при помощи которого можно обнаружить признаки проблем со здоровьем.

Если кожа на стопах сухая и покрыта трещинами, это может говорить о неправильной работе щитовидной железы.

Если есть ощущения онемения в ногах, есть риск, что данный симптом связан с периферической невропатией, возникшей на фоне сахарного диабета второго типа.

Чёрные пятна под ногтями могут предупреждать о наличии скрытой меланомы, а боль в ногах по утрам – сигнал о ревматоидном артрите.

Покалывание в ногах может указывать на невропатию и повреждение нерва.

Постараться избежать данных заболеваний можно, в частности, если носить удобную обувь и больше двигаться, говорят врачи.







