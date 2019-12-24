24.12.2019, 22:45
Специалисты озвучили рейтинг самых опасных смартфонов
ИА «Ореанда-Новости». Американские специалисты озвучили рейтинг самых опасных смартфонов, сообщает издательство The Chicago Tribune.
Эксперты из FeganScott провели исследование гаджетов в научных лабораториях и выявили, что выпускаемые компаниями Samsung и Apple аппараты излучают повышенное количество излучения. Также, сотрудники исследовательской компании планируют составить судебные иски в отношении этих производителей. В исках будет подана просьба об оплате лечения всех нуждающихся людей, которые пострадали от популярных производителей смартфонов.
По мнению экспертов FeganScott, Samsung и Apple должны ответить за свои нарушения, так как они не были озвучены. А американское население продолжает использовать вредные гаджеты.
Стоит отметить, что производители мобильных устройств не согласились с мнением FeganScott и утверждают, что вся производимая продукция прошла необходимую сертификацию.
Эксперты из FeganScott провели исследование гаджетов в научных лабораториях и выявили, что выпускаемые компаниями Samsung и Apple аппараты излучают повышенное количество излучения. Также, сотрудники исследовательской компании планируют составить судебные иски в отношении этих производителей. В исках будет подана просьба об оплате лечения всех нуждающихся людей, которые пострадали от популярных производителей смартфонов.
По мнению экспертов FeganScott, Samsung и Apple должны ответить за свои нарушения, так как они не были озвучены. А американское население продолжает использовать вредные гаджеты.
Стоит отметить, что производители мобильных устройств не согласились с мнением FeganScott и утверждают, что вся производимая продукция прошла необходимую сертификацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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