Эксперты из FeganScott провели исследование гаджетов в научных лабораториях и выявили, что выпускаемые компаниями Samsung и Apple аппараты излучают повышенное количество излучения.В исках будет подана просьба об оплате лечения всех нуждающихся людей, которые пострадали от популярных производителей смартфонов.По мнению экспертов FeganScott, Samsung и Apple должны ответить за свои нарушения, так как они не были озвучены. А американское население продолжает использовать вредные гаджеты.