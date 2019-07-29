ИА «Ореанда-Новости». Учёные утверждают, что биологически активная добавка сделает кошек гипоаллергенными. Оказалось, что добавка связывает белок в слюне и прославляет основную причину заболевания.

Эксперты рассказали, что если в корм для кошек добавить небольшое количество антител к белку Fel d1, то люди с этим заболеванием будут менее аллергичны. Всего в исследовании приняли участие 105 животных, которые потреблялись вместе с кормом антителом в течение 10 дней. В результате содержание белка в слюне и сальных железах уменьшилось на 47%, а у 11 человек, страдающих аллергией на кошек, симптомы заболевания значительно уменьшились.

Белок d1 содержится в экскрементах, слюне и сальных выделениях животного. Также большое количество этого элемента содержится на шерсти. Специалисты утверждают, что до 20 процентов людей страдают от аллергии на кошек, в 95 процентах случаев это вызвано контактом с Fel d1.

Антитела, которые блокируют действие белка, созданы давно, но попытки использовать их как часть «таблеток от аллергии на кошек» бесполезны, поскольку молекулы не выживают в желудочно-кишечном тракте человека.