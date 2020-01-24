24.01.2020, 15:32
Специалисты придумали лак, который защищает зубы от кариеса
ИА «Ореанда-Новости». Учёными из КНР заявлено о том, что ими были создано новое защитное покрытие, имеющее природную основу - пептидный лак. Этот лак способствует восстановлению зубов и предотвращает процессы образования кариеса. Исследования китайских ученых представлены в журнале ACS Applied Materials and InterFaces.
По данным от ВОЗ, зубной кариес является самым распространенным в мире неинфекционным заболеванием. Традиционный способ лечения кариеса зубов заключается в том, что удаляются нарушенные зубные ткани. Образовавшиеся пустоты заполняют композитной пластмассой или зубной амальгамой.
Команда ученых из КНР, которой руководит Цюань Ли Ли, работающая в Аньхойском медицинском университете, приняла решение применить для предотвращения кариеса механизмы, которые заложены природой.
Специалисты создали новый материал, имеющий в своей основе пептид H5. Созданный учеными материал снижает разрушение эмали зуба и не дает заселяться на его поверхности налетообразующим бактериям.
По данным от ВОЗ, зубной кариес является самым распространенным в мире неинфекционным заболеванием. Традиционный способ лечения кариеса зубов заключается в том, что удаляются нарушенные зубные ткани. Образовавшиеся пустоты заполняют композитной пластмассой или зубной амальгамой.
Команда ученых из КНР, которой руководит Цюань Ли Ли, работающая в Аньхойском медицинском университете, приняла решение применить для предотвращения кариеса механизмы, которые заложены природой.
Специалисты создали новый материал, имеющий в своей основе пептид H5. Созданный учеными материал снижает разрушение эмали зуба и не дает заселяться на его поверхности налетообразующим бактериям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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