Исследования китайских ученых представлены в журнале ACS Applied Materials and InterFaces.По данным от ВОЗ, зубной кариес является самым распространенным в мире неинфекционным заболеванием. Традиционный способ лечения кариеса зубов заключается в том, что удаляются нарушенные зубные ткани. Образовавшиеся пустоты заполняют композитной пластмассой или зубной амальгамой.Команда ученых из КНР, которой руководит Цюань Ли Ли, работающая в Аньхойском медицинском университете, приняла решение применить для предотвращения кариеса механизмы, которые заложены природой.Специалисты создали новый материал, имеющий в своей основе пептид H5. Созданный учеными материал снижает разрушение эмали зуба и не дает заселяться на его поверхности налетообразующим бактериям.