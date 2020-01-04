В Хельсинском университете заявляют, что напитком, улучшающим работу сосудов и снижающим повышенное кровяное давление, является брусничный сок. Об этом заявлено в публикации Medical Xpress.Исследование, в котором участвовали лабораторные крысы с гипертензией, было проведено доктором Энн Кивимяки.По результатам исследований выяснилось, что высокое кровяное давление значительно снижал разбавленный брусничный сок. Также исследование показало, что на состояние сосудов влиял положительно концентрированный напиток. При этом выяснилось, что напиток не препятствовал возрастному повышению артериального давления. От других соков, которые давались грызунам, эффект был не так заметен.