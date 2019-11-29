29.11.2019, 14:32
Специалисты рассказали о том, как человека меняли инфекции
ИА «Ореанда-Новости» Учёными недавно было проведено исследование, которая показало, как у человека на протяжении тысячелетий вырабатывался к определённым инфекционным заболеваниями иммунитет, и как в результате этого менялся он сам.
Как известно, люди европейского и африканского происхождения имеют иммунитет к различным наборам патогенов. Также известно о том, что у них разные аутоиммунные заболевания.
Учёные из Голландии, представляющие Университет Неймегена, заявляют, что иммунная система человека и сегодня меняется в зависимости от того, где он проживает и какой образ жизни ведёт.
По словам исследователя Хорхе Домингеса-Андреса, раньше люди жили намного меньше, поэтому некоторые проявляющиеся во второй половине жизни аутоиммунные и воспалительные заболеваниям были не столь актуальны. Сегодня же, по его словам, когда люди стали намного дольше жить, мы можем видеть последствия переносимых нашими предками инфекций.
По словам авторов исследования, воспаление является лучшим средством защиты от инфекционных заболеваний. Авторы определили, как менялась ДНК людей под воздействием воспаления.
Выяснилось, что после каждой эпидемии проживающие в пораженном регионе люди становились к данной инфекции менее восприимчивыми. Однако, у них одновременно с этим начали появляться новые аутоиммунные заболевания, такие как воспаление кишечника, болезнь Крона или волчанка.
Домингес-Андрес заявил о существовании баланса - люди, выстраивая защиту от патогенным микроорганизмов, эволюционировали, но становились более чувствительными к новым болезням. Учёный говорит, что мы от предков наследуем всю иммунную систему.
Как известно, люди европейского и африканского происхождения имеют иммунитет к различным наборам патогенов. Также известно о том, что у них разные аутоиммунные заболевания.
Учёные из Голландии, представляющие Университет Неймегена, заявляют, что иммунная система человека и сегодня меняется в зависимости от того, где он проживает и какой образ жизни ведёт.
По словам исследователя Хорхе Домингеса-Андреса, раньше люди жили намного меньше, поэтому некоторые проявляющиеся во второй половине жизни аутоиммунные и воспалительные заболеваниям были не столь актуальны. Сегодня же, по его словам, когда люди стали намного дольше жить, мы можем видеть последствия переносимых нашими предками инфекций.
По словам авторов исследования, воспаление является лучшим средством защиты от инфекционных заболеваний. Авторы определили, как менялась ДНК людей под воздействием воспаления.
Выяснилось, что после каждой эпидемии проживающие в пораженном регионе люди становились к данной инфекции менее восприимчивыми. Однако, у них одновременно с этим начали появляться новые аутоиммунные заболевания, такие как воспаление кишечника, болезнь Крона или волчанка.
Домингес-Андрес заявил о существовании баланса - люди, выстраивая защиту от патогенным микроорганизмов, эволюционировали, но становились более чувствительными к новым болезням. Учёный говорит, что мы от предков наследуем всю иммунную систему.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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