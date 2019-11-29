Как известно, люди европейского и африканского происхождения имеют иммунитет к различным наборам патогенов. Также известно о том, что у них разные аутоиммунные заболевания.Учёные из Голландии, представляющие Университет Неймегена, заявляют, что иммунная система человека и сегодня меняется в зависимости от того, где он проживает и какой образ жизни ведёт.По словам исследователя Хорхе Домингеса-Андреса, раньше люди жили намного меньше, поэтому некоторые проявляющиеся во второй половине жизни аутоиммунные и воспалительные заболеваниям были не столь актуальны. Сегодня же, по его словам, когда люди стали намного дольше жить, мы можем видеть последствия переносимых нашими предками инфекций.Выяснилось, что после каждой эпидемии проживающие в пораженном регионе люди становились к данной инфекции менее восприимчивыми. Однако, у них одновременно с этим начали появляться новые аутоиммунные заболевания, такие как воспаление кишечника, болезнь Крона или волчанка.Домингес-Андрес заявил о существовании баланса - люди, выстраивая защиту от патогенным микроорганизмов, эволюционировали, но становились более чувствительными к новым болезням. Учёный говорит, что мы от предков наследуем всю иммунную систему.