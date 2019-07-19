ИА «Ореанда-Новости». Корейские учёные создали мягкие силиконовые перчатки, которые позволяют передавать движения человеческой руки в виртуальную реальность. Неисправное устройство было испытано в серийных виртуальных шахматах. Статья посвящена разработке, вышла на страницы журнала Scientific Reports.

Устройство виртуальной реальности уже прошло этап становления и выпускается многими технологическими компаниями. Однако у них все ещё есть «детские болезни» - фундаментальные технические ограничения, которые мешают совершенно разумно симулировать реальность. Одним из ключевых таких недостатков является то, что они практически не могут передать ощущения от физического контакта с виртуальными объектами.

Сами по себе устройства виртуальной реальности уже не являются новинкой. Но в то же время они не обладают достаточной надежностью, необходимой для передачи тактильных ощущений. Фактически, все они сводятся только к вибрации, когда пользователь касается каких-либо предметов в виртуальном мире.

На этом фоне учёный-разработчик Ча Ён Су из Корейского передового института науки и техники выглядит более чем выгодно. Исследователь отказался от идеи использования насосов для передачи эффекта «физического контакта» и сосредоточился на автономных пневмоприводах, которые более чувствительны.