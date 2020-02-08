Информация о том, что «Кагоцел» может вызвать бесплодие - это слухи. Специалисты Росздравнадзора не подтвердили данный факт. По требованию ведомства разработчик медикамента провёл дополнительные исследования в отношении влияния вышеуказанного лекарственного препарата на репродуктивную функцию животных.Компания-производитель также опубликовала информацию, что нежелательные явления от употребления медикамента ничтожно малы и составляют всего 0,000905%.