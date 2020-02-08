08.02.2020, 15:23
Специалисты Росздравнадзора подтвердили безопасность «Кагоцела»
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Росздравнадзора подтвердили безопасность лекарственного препарата «Кагоцел», сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о том, что «Кагоцел» может вызвать бесплодие - это слухи. Специалисты Росздравнадзора не подтвердили данный факт. По требованию ведомства разработчик медикамента провёл дополнительные исследования в отношении влияния вышеуказанного лекарственного препарата на репродуктивную функцию животных. По полученным результатам, «Кагоцел» не оказывает никакого влияния на репродуктивную систему.
Компания-производитель также опубликовала информацию, что нежелательные явления от употребления медикамента ничтожно малы и составляют всего 0,000905%.
Информация о том, что «Кагоцел» может вызвать бесплодие - это слухи. Специалисты Росздравнадзора не подтвердили данный факт. По требованию ведомства разработчик медикамента провёл дополнительные исследования в отношении влияния вышеуказанного лекарственного препарата на репродуктивную функцию животных. По полученным результатам, «Кагоцел» не оказывает никакого влияния на репродуктивную систему.
Компания-производитель также опубликовала информацию, что нежелательные явления от употребления медикамента ничтожно малы и составляют всего 0,000905%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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