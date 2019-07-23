ИА «Ореанда-Новости». Исследователи показали, что скифы и сарматы, в том числе выходцы из древних алтайских народов, пишет Current Biology. По мнению авторов работы, распространение скифской культуры было связано не только с распространением технологий, но и с миграцией народов.

Исследователи секвенировали геномы скифов, связанных с ними сарматами, другими народами прошлого, а также современными жителями евразийской степи. Пять генетически различных групп были определены. В каждом из них были обнаружены следы европейских охотников-собирателей, натуфийцев и древних жителей Алтая. Чем дальше на запад жили кочевники, тем меньше «алтайских следов» осталось в их генах.

Скифы были кочевниками, поэтому неудивительно, что они оказались хорошими коневодами. Они привезли лошадей с полезными свойствами, которые востребованы в современных породах, например, долго обходятся без воды и способны к бегу.