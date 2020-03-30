30.03.2020, 08:45
Специалисты в Москве используют "умные очки" в борьбе с CODID-19
ИА «Ореанда-Новости». Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об эффективности использования «умных очков» для специалистов по коронавирусу.
Денис Проценко рассказывает, что когда им предложили использовать это устройство, у врачей не было ни малейшего сомнения в этой необходимости. Очки позволяют врачам бесконтактно осматривать пациентов и проводить консилиумы в виртуальной комнате, что снижает риск заболевания среди самих специалистов.
Сейчас такие инновации введены в больнице в Коммунарке, Склифе и 67-й больнице. До понедельника «умные очки» должны быть введены и в других центрах.
Денис Проценко рассказывает, что когда им предложили использовать это устройство, у врачей не было ни малейшего сомнения в этой необходимости. Очки позволяют врачам бесконтактно осматривать пациентов и проводить консилиумы в виртуальной комнате, что снижает риск заболевания среди самих специалистов.
Сейчас такие инновации введены в больнице в Коммунарке, Склифе и 67-й больнице. До понедельника «умные очки» должны быть введены и в других центрах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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