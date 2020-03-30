Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об эффективности использования «умных очков» для специалистов по коронавирусу.Денис Проценко рассказывает, что когда им предложили использовать это устройство, у врачей не было ни малейшего сомнения в этой необходимости.До понедельника «умные очки» должны быть введены и в других центрах.