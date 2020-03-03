ИА «Ореанда-Новости». Эксперты выяснили, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни.

Эксперты выяснили, что классическая литера во многом лучше влияет на жизнь людей. Она улучшает работу мозга, а также может повысить качество жизни. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Так, специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями и депрессией отказаться от мотивационных книг в пользу классической литературы. Отмечается, что классика помогает высвобождать эмоции и воображение, тем самым заставляя пациентов с заболеваниями почувствовать себя живыми.

Мотивационные книги же не дают такого эффекта, так как люди просто ищут и получают нужную информацию. Художественная литература запускает более сложные процессы и вовлекает человека в происходящее. Также чтение положительно влияет на память и поможет сохранить её в зрелом возрасте.