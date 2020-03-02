ИА «Ореанда-Новости».Исследователи опубликовали крайне странные снимки с просторов галактики. Огромным «космическим снеговиком» оказались две сливающиеся звёзды.

Исследователи обнаружили огромную звезду в форме снеговика с атмосферным составом, никогда не виденным ранее. Она более массивна, чем наше Солнце, но только в две трети диаметра Земли. Считается, что объект возник в результате слияния двух так называемых белых карликов, которые часто взрываются как мощные сверхновые.

Доктор Марк Холландс из Уорикского университета сказал, что открытие подобной группы может помочь учёным лучше понять, как происходит этот процесс.

«Остаётся много неясного относительно того, какие звездные системы достигают стадии сверхновой. Как бы странно это ни звучало, измерение свойств этой «неудавшейся» сверхновой и её будущих двойников многое говорит нам о путях термоядерного самоуничтожения».

Белый карлик - это то, чем звёзды, подобные Солнцу, становятся в конце своей жизни, когда они израсходовали все своё ядерное топливо. Он теряет большую часть своей атмосферы, оставляя очень горячее ядро. Более тяжёлые атомы в его атмосфере тонут, а более лёгкие остаются на поверхности. Некоторые белые карлики имеют почти чистую водородную или гелиевую атмосферу.

Но эта звезда, названная WDJ0551+4135, имеет атмосферу, необычайно богатую углеродом. Это и привлекло внимание учёных.