11.06.2019, 13:28
Спутники SpaceX мешают астрономам
ИА «Ореанда-Новости» Спутники системы Starlink из-за своей сильной яркости мешают астрономам проводить исследования космоса, а также провоцируют перебои в работе космических и наземных телескопов. Об этом заявили представители Американского астрономического общества (AAS).
Астрономы попытаются решить эту проблему в ходе переговоров с SpaceX. Причиной недовольства учёных стало то, что спутники Starlink усиливают световое загрязнение космоса и практически равны по светимости многим группам галактик и крупным звёздным скоплениям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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