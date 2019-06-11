ИА «Ореанда-Новости» Спутники системы Starlink из-за своей сильной яркости мешают астрономам проводить исследования космоса, а также провоцируют перебои в работе космических и наземных телескопов. Об этом заявили представители Американского астрономического общества (AAS).

Астрономы попытаются решить эту проблему в ходе переговоров с SpaceX. Причиной недовольства учёных стало то, что спутники Starlink усиливают световое загрязнение космоса и практически равны по светимости многим группам галактик и крупным звёздным скоплениям.