К такому выводу пришли греческие учёные из Университета города Патры.Для проведения своего исследования учёные в качестве испытуемых пригласили добровольцев из центра для людей преклонного возраста. Всех людей исследователи поделили на две группы. Группы были неравными по количеству участников. Первой группе, которая численно превосходила вторую, было предложено придерживаться принципов средиземноморской диеты, однако, заранее обговаривалось, что добровольцы могут иногда отступать от неё. Другая группа испытуемых следовала этому типу диеты строго, не нарушая её правил.Также греческие учёные выявили, что общий процент снижения веса у людей второй группы оказался выше, чем у первой группы. Ранее стало известно, что сторонники средиземноморской диеты реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.Средиземноморская диета включает в себя употребление большого количества овощей и фруктов, незначительное рыбы и птицы. Употребление мяса сведено к минимуму. Среди молочных продуктов сторонники диеты употребляют натуральные йогурты и незрелые сорта сыров.Этот тип питания широко известен в средиземноморских регионах.Она стала популярной в связи с так называемым "французским парадоксом": жители юга Франции потребляют довольно большое количество жира, однако, они имеют гораздо более низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний, чем жители других стран.