ИА «Ореанда-Новости». США завершили работы на корабле "Орион" для полёта на Луну. Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс. Он говорил накануне, когда ему исполнилось ровно 50 лет с момента высадки американских астронавтов на Луну. Когда испытательный полёт будет выполняться, пока не будет указано.

NASA США проведет экспериментальный полёт космической тяжёлой ракеты-носителя (SLS) с новым космическим кораблем "Орион" вокруг Луны в рамках программы "Артемида" (Artemis). Об этом заявило руководство проекта.

Представители NASA сообщили, что работа и сборка первого «Ориона» была завершена недавно. Европейский сервисный модуль также готов - основной компонент системы электропитания. Он был разработан Европейским космическим агентством. В соединённые Штаты доставлен в ноябре 2018 года для завершения сборки космического корабля.

Глава NASA Джеймс Брайденштейн заявил на этой неделе, что все государства-участники проекта по созданию и эксплуатации Международной космической станции (МКС), включая Россию, должны участвовать в американской программе по возвращению человека на Луну.