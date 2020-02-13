ИА «Ореанда-Новости».Любой, кто путешествовал по сети лондонского метро, узнает этих маленьких чёрных мышей, которые бегают по платформам и под рельсами.

Сэм Роули был так был очарован этими грызунами, что целую неделю провёл в подземке, пытаясь представить их себе. И однажды ночью он запечатлел, как двое из них буквально сражаются за кусок еды, брошенный пассажиром.

Эта настойчивость, чтобы получить снимок, привела Сэма к награде. Поклонникам ежегодного, всемирно известного конкурса WPY было предложено оценить некоторые из изображений, которые не выиграли свои главные призы в октябре прошлого года, но, тем не менее, являются потрясающими кадрами. Среди победителей оказались эти мыши, жители лондонского метро.