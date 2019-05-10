Согласно этой теории, которую учёный разрабатывал с 1975 года, им выдвинуто предположение о том, что чёрные дыры в космосе «испаряются» за счёт излучения разнообразных элементарных частиц. Это явление получило в науке название "излучение Хокинга".Хокинг предполагал, что так называемые чёрные дыры образовались в результате гравитационного коллапса. Это произошло сразу после Большого взрыва во Вселенной. Чёрные дыры состоят, по мнению физика, из неопределённой тёмной материи. Процентное содержание тёмной материи во Вселенной составляет 22 единицы. Всё в космосе, что попадает в чёрные дыры, исчезает или испаряется. Зафиксировать факт "пропажи" частиц возможно благодаря специфическому излучению (вышеупомянутое "излучение Хокинга").

Согласно теории Хокинга, чёрные дыры состоят из тёмной материи, сосчитать их количество в космосе не представляется возможным. Чёрные дыры нельзя и увидеть, однако доказать их существование возможно при виде искаженного света других звезд.

Теория "тёмной материи" Хокинга долгое время казалась стройной и верной. Однако японские астрофизики представили вновь открывшиеся данные: при помощи телескопа "Субаро" учёные делали снимки туманности Андромеды. В результате, они смогли выявить всего одно искажение. Таким образом, теория известного физика оказалась несостоятельной.



Стивен Хокинг умер 14 марта прошлого года в Кембридже, на 77-м году своей жизни. Учёный при жизни активно занимался популяризацией науки - его книга "Краткая история времени", вышедшая ещё в 1988 году, до сих пор считается бестселлером.