ИА «Ореанда-Новости» Врачи центра глазных болезней Гельмгольца провели многочасовую операцию, чтобы сохранить зрение четырёхмесячному малышу. Младенец из Хакасии пострадал во время ссоры матери с мужем.

Медики с помощью передовых технологий прооперировали ребёнку глаза. По словам врачей, один глаз собрали буквально по фрагментам, второй пострадал ещё сильнее, сохранить его не удалось. Поэтому было принято решение установить углеродный имплантат.

Сейчас состояние ребёнка врачи оценивают как стабильное. Он будет находиться под наблюдением врачей. 36-летняя мать малыша задержана, возбуждено уголовное дело.