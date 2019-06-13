Так, кариес может стать причиной воспаления сердечной мышцы. А состояние зубочелюстной системы может повлиять на боли в спине и голове. Например, голова может болеть как от давления, так и от перенапряжение жевательных мышц.



Кроме того, при неправильном прикусе первый и второй шейные позвонки встают неправильно относительно друг друга, а значит будут боли в спине. Врач также отметил, что больные зубы могут стать причиной депрессии и бессонницы.