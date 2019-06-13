13.06.2019, 18:39
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
ИА «Ореанда-Новости». Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Так, кариес может стать причиной воспаления сердечной мышцы. А состояние зубочелюстной системы может повлиять на боли в спине и голове. Например, голова может болеть как от давления, так и от перенапряжение жевательных мышц.
Так, кариес может стать причиной воспаления сердечной мышцы. А состояние зубочелюстной системы может повлиять на боли в спине и голове. Например, голова может болеть как от давления, так и от перенапряжение жевательных мышц.
Кроме того, при неправильном прикусе первый и второй шейные позвонки встают неправильно относительно друг друга, а значит будут боли в спине. Врач также отметил, что больные зубы могут стать причиной депрессии и бессонницы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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