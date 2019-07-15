ИА «Ореанда-Новости». Стоматологи дали практические рекомендации о том, как правильно ухаживать за зубами и полостью рта, пишет Planet Today.



Так, врачи советуют чистить зубы не меньше двух раз в день: утром и перед сном. Кроме того, можно почистить зубы и после еды.



Стоматологи рекомендуют держать щётку под углом 45% по отношению к десне. Нужно совершать плавные движения от корней зуба к жевательной поверхности. Врачи подчёркивают, что чистить нужно и внутреннюю сторону зубов, а также язык.



По выбору зубной пасты и щётки лучше проконсультироваться со стоматологом. Обычно врачи рекомендуют выбирать пасту с кальцием или фтором в зависимости от состояния зубов.