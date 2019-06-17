ИА «Ореанда-Новости». Стоматологи из Германии рассказали, что зубовный скрежет опасен для здоровья.



При этом скрежет зубов не является болезнью, однако он может привести к серьёзным последствиям для зубов, жевательных мышц и височно-нижнечелюстных суставов.



Медики отмечают, что причины скрежета ещё до конца не изучены. Некоторые говорят о том, что он появляется из-за стресса, злоупотребления алкоголем или от кофеина.



Зубовный скрежет может привести к повреждению зубной эмали или костным заболеваниям. Повреждается также зубной карман. Немецкие стоматологи рекомендуют не оставлять без внимания склонность к скрежету зубов, что не только ухудшает состояние здоровья, но и качество жизни.