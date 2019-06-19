ИА "Ореанда-Новости" Льды Арктики тают намного быстрее прогнозируемых климатологами сроков. Так результаты, достигшие в этом году, специалисты надеялись увидеть спустя ещё семьдесят лет.

По информации, предоставленной климатологами из Межправительственной группы экспертов по изменению климата, например, в канадских землях почва за тринадцать лет опустилась на 90 сантиметров. Некоторые зафиксированные учёными значения превосходят прогнозы на 240% исторически сложившихся стандартов.

Названы две причины, по которым сбываются худшие прогнозы экспертов. Так, по словам британского геолога Луизы Фаркухарсон, экстремально высокая температура воздуха в летний период и обнаружение грунтового льда у поверхности могли выступить в качестве катализатора необычайно скорого таяния ледников Арктики.

Основным негативным моментом стремительного таяния арктических льдов является изменения ландшафта местности. Так появляются впадины и возвышения, что, в конечном итоге, приводит к ущербу в инфраструктуре. Гораздо более тяжёлые последствия таяния льдов специалисты видят в изменении климатических условий. При скором таянии почвы, богатой растительным материалом, происходит ускоренное разложение этой органики микробами. В результате, выделяется огромное количество углекислого газа и метана, что приводит, в конечном итоге, к так называемому «парниковому» эффекту.

Изменение ландшафта арктического континента всерьёз озаботило климатологов и других специалистов. Они называют это явления катастрофичным для всей планеты. Эксперты бьют тревогу и настаивают на том, что стремительное таяние арктических льдов относится к серьёзной экологической проблеме, решением которой лучше не затягивать.















