ИА «Ореанда-Новости». Специалистами Технологического института Стивенс в США был обнаружен еще один положительный аспект употребления кофе.

Ученые в ходе эксперимента определили, что запах кофе повышает уровень успешного решения аналитических задач.

Как стало известно, исследования проводились при прохождении людьми одного из стандартизированных тестов GMAT. Он используется при поступлении в бизнес-школы по всему миру.

Ранее, в первой части эксперимента участвовали около ста студентов, проходящий тест Graduate Management Admission Test, сокращенно GMAT. Разделенные на две группы, они решали 10 алгебраических задач. Одна из групп работала в присутствии запаха кофе. Их результаты прохождения теста оказались значительно выше, чем в соседней группе студентов. Данный показатель отличался практически в два раза.



Если рассматривать тот факт, что запах кофе не имел в себе кофеина, то учеными был сделан вывод, что данный эффект был вызван самовнушением.



Тем не менее, такой кофейный эффект тоже может найти себе применение.

Вторая часть эксперимента основывалась на социальном опросе около 200 человек. Им был задан вопрос о влиянии запахов на мозговую деятельность людей. Опрошенные утверждали, что запах кофе повышает сосредоточенность на выполнении задач, а также помогает быть бодрым и продуктивным.

Ученые утверждают, что эффект плацебо, вызванный запахом кофе, может помочь людям в разных жизненных аспектах. Особо полезным он будет в бизнесе и образовательных процессах.

Ранее были доказаны еще несколько полезных свойств кофейных напитков, которые могут быть использованы человеком при умеренном потреблении. Во-первых, кофе улучшает желчеотделение, которое отвечает за защиту печени и предотвращает развитие такого заболевания, как цирроз. Во-вторых, риск заболеть такими болезнями, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, сахарный диабет второго типа, а также различными онкологическими заболеваниями, в разы снижается при постоянном употреблении 1-3 чашек кофе в день.

Также было установлено, что кофе помогает акклиматизироваться в других природных условиях и улучшает обмен веществ в организме человека. Кофеин используется для лечения мигреней из-за своего обезболивающего эффекта. В конечном итоге кофе повышает артериальное давление, в особенности у больных гипотонией, в среднем на 20 единиц. Данный эффект применяется как временное вспомогательное средство для пациентов.