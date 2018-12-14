ИА «Ореанда-Новости». Регулярные поездки на общественном транспорте связаны с распространением простудных заболеваний, и эта связь уже широко признана. Но в то же время не было изучено, как именно общественный транспорт влияет на распространение инфекций. Недавнее исследование лондонского метро проливает свет на эту проблему.

Издание Environmental Health опубликовало исследование учёных Лары Госче (Lara Goscé) и Андерса Йоханссона (Anders Johansson) из Бристольского университета (Великобритания). Они сравнивали информацию о маршрутах лондонского метро и статистические данные об ОРВИ и гриппе по районам, в которых проживали те, кто пользовался этим видом транспорта. Учёные выяснили, что чаще всего воздушно-капельные инфекции встречаются у лондонцев, которые совершают более длительные поездки в метро и проходят через наиболее загруженные терминалы.

Доктор Лара Госче объясняет: самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ наблюдаются в тех районах, где немного линий метро. Пассажиры, которые выезжают из этих районов, обычно делают от одной до нескольких пересадок, чтобы достичь пункта назначения. Чаще всего пересадки происходят в многолюдных местах Лондона, таких как большой транспортный узел Кингс-Кросс, железнодорожный терминал Сент-Панкрас.

Соответственно, более низкие показатели распространения гриппа - в тех районах, где население не пользуется общественным транспортом, или там, где метро представлено большим количеством линий. Таким образом, поездка становится короче, в ней меньше остановок, и пассажиры контактируют с меньшим количеством людей - риск заболеваемости снижается. Например, жители Ислингтона (северо-восток Большого Лондона), делающие пересадки на Кингс-Кросс, болеют значительно чаще, чем жители Кенсингтона, которые обычно ездят без пересадок.

Учёные отмечают, что полученные результаты - предварительные. В дальнейшем для повышения точности модели будут важны эмпирические исследования, в которых сочетаются пешеходное и аэробиологическое моделирование.

Лара Госче и Андерс Йоханссон надеются, что результаты их исследования помогут учесть роль общественного транспорта в распространении инфекций, чтобы государство принимало меры по предотвращению эпидемий. Это могут быть нефармацевтические стратегии - например, создание оптимальной вентиляции в местах наибольшего скопления людей.