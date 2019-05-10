Медицинский и научный портал Medical Xpress опубликовал результаты их исследований.Учёные Альбертского университета, расположенного в канадском Эдмонтоне, решили проследить, как влияет употребление сыра на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Группа, возглавляемая Кэтрин Чан, определила, что исследование необходимо провести в лаборатории. Эксперимент проводили на мышах, сформированных в три группы. Каждая группа соблюдала собственную диету с повышенным количеством жирных продуктов. Однако для первой группы был предложен жирный сорт сыра, для второй - сыр с пониженным содержанием жира. Третью группу мышей оставили без сыра. Три месяца мыши находились на таком рационе.Причём сорт сыра не имеет в данном случае значения.Инсулинорезистентность является основным фактором возникновения сахарного диабета. Ранее учёные проводили изыскания на предмет влияния употребления сыра на сердечно-сосудистые заболевания. Это были многолетние исследования, результатом которых стало открытие в 2016 году нейтрального влияния на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Эти же исследования свидетельствуют о том, что сыр может снизить риски таких заболеваний. Однако речь шла о сырах с пониженным содержанием жира.