ИА «Ореанда-Новости». В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые. Дайвер Виктор Весково спускался ко дну Явы, которая считается самой глубокой точкой в ​​Индийском океане, в рамках экспедиции «Пять глубин», которая снимается для канала Discovery. В темных глубинах Весково и его команда обнаружили то, что они считают ранее невиданным видом медуз. Они запечатлели кадры этого существа, которое команда описывает как «необыкновенное желатиновое животное», которое «не похоже ни на что из того, что мы видели раньше».

Алан Джеймисон, главный учёный экспедиции, рассказал CNN Travel о невероятной находке: «У меня обычно есть достаточно четкое представление о том, что мы можем увидеть, но время от времени тебе попадаются неожиданные сюрпризы. Это существо действительно выглядит искусственным - оно передвигается как какая-то странная медуза», - говорит он.

Команда собралась вокруг камеры и продолжала прокручивать кадры, пытаясь выяснить, что они нашли. Вернувшись в свой гостиничный номер на Бали, Джеймисон просмотрел Интернет в поисках подсказок. Он связался с командой японских учёных, которые находили нечто подобное и поговорил с ними о находке. «Мы пришли к выводу, что эта особь называется, мы думаем, асцидианом», - объясняет он. «На самом деле у него нет общего названия, потому что мы не совсем уверены, что это такое». Джеймисон предполагает, что это существо адаптировалось к конкретным условиям внутри глубин Явы.