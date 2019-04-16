Стоимость телевизора составляет шесть миллионов рублей. Отмечается, что телевизор может автоматически менять степень исходящего света от экрана в зависимости от того, что на нем показывается, а также от степени освещенности в помещении. Что касается звука, то телевизор делает акцент на диалоги, приглушая фоновые звуки, но при просмотре спортивных событий происходит наоборот, что даёт эффект присутствия.Старт продаж Samsung QLED 8K в России запланирован на 22 апреля.