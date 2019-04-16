16.04.2019, 20:23
Телевизор Samsung за 6 млн рублей появился в России
ИА «Ореанда-Новости». Компания Samsung Electronics представила в России гигантский телевизор QLED 8K. Диагональ его экрана составляет 98 дюймов (около 250 см).
Стоимость телевизора составляет шесть миллионов рублей. Отмечается, что телевизор может автоматически менять степень исходящего света от экрана в зависимости от того, что на нем показывается, а также от степени освещенности в помещении. Что касается звука, то телевизор делает акцент на диалоги, приглушая фоновые звуки, но при просмотре спортивных событий происходит наоборот, что даёт эффект присутствия.
Старт продаж Samsung QLED 8K в России запланирован на 22 апреля.
Стоимость телевизора составляет шесть миллионов рублей. Отмечается, что телевизор может автоматически менять степень исходящего света от экрана в зависимости от того, что на нем показывается, а также от степени освещенности в помещении. Что касается звука, то телевизор делает акцент на диалоги, приглушая фоновые звуки, но при просмотре спортивных событий происходит наоборот, что даёт эффект присутствия.
Старт продаж Samsung QLED 8K в России запланирован на 22 апреля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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