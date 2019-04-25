ИА «Ореанда-Новости» Panasonic планирует модернизировать завод в Японии, чтобы производить современные батареи Tesla.

Panasonic Corp. собирается модернизировать один из своих аккумуляторных заводов в Японии, чтобы производить аккумуляторные батареи улучшенного формата для Tesla Inc, если это необходимо производителю электромобилей США, сообщает Reuters.

Panasonic в настоящее время является эксклюзивным поставщиком аккумуляторных элементов для Tesla. Концерн производит элементы для производителя электромобилей на своём совместном заводе в американском штате Невада, а также на двух заводах в Японии.

Японские заводы работают с цилиндрическими литий-ионными элементами «18650», используемыми для питания автомобилей Tesla Model S и Model X, в то время как завод в Неваде производит более новые высокоэнергетические элементы «2170» для массового рынка седана Model 3.

Японским производственным линиям потребуются лишь незначительные изменения, чтобы переключиться на 2 170 ячеек с 18 650, расссказал Reuters специалист компании, который пожелал остаться неизвестным.

Японская газета Nikkan Kogyo сообщила, что модернизация может состояться в этом финансовом году до марта 2020 года. Компания Panasonic заявила, что в конце марта 2019 года она завершила установку оборудования в Неваде мощностью 35 ГВтч, но не всё установленное оборудование покаработает в полном объёме.