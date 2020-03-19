19.03.2020, 17:40
Tesla начнёт производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких
ИА «Ореанда-Новости». Илон Маск заявил, что Tesla начнёт разработку аппаратов искусственной вентиляции лёгких для тех, у кого развилась пневмония из-за заражение коронавирусом.
Маск утверждает, что он развернёт компанию только в том случае, если аппаратов сейчас действительно не хватает. Для этого ему нужно знать, где именно существует нехватка.
Ранее в своём Twittere он призвал прекратить панику, ведь COVID-19 не входит даже в первую сотню угроз здоровью для американцев.
Маск утверждает, что он развернёт компанию только в том случае, если аппаратов сейчас действительно не хватает. Для этого ему нужно знать, где именно существует нехватка.
Ранее в своём Twittere он призвал прекратить панику, ведь COVID-19 не входит даже в первую сотню угроз здоровью для американцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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