ИА «Ореанда-Новости»Илон Маск заявил, что Tesla начнёт разработку аппаратов искусственной вентиляции лёгких для тех, у кого развилась пневмония из-за заражение коронавирусом.

Маск утверждает, что он развернёт компанию только в том случае, если аппаратов сейчас действительно не хватает. Для этого ему нужно знать, где именно существует нехватка.

Ранее в своём Twittere он призвал прекратить панику, ведь COVID-19 не входит даже в первую сотню угроз здоровью для американцев.