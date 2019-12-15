ИА «Ореанда-Новости». Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия.

Журнал Time опубликовал список гаджетов, которые оказались лучшими среди техники, появившейся за последние десять лет.

В списке находятся сразу несколько продуктов корпорации Apple, что опровергает мнение экспертов о потере компанией влияния на рынке. Так, в перечень попали планшет iPad, электронные наручные часы AppleWatch и наушники без проводов AirPods.

Кроме того, в рейтинг 10 лучших гаджетов десятилетия журналисты внесли квадракоптер PJI Phantom, голосовой помощник Amazon Echo, адаптивный контроллер для консоли Xbox One, а также игровая приставка Nintendo Switch.