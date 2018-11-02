ИА «Ореанда-Новости». В конце октября в Японии начала действовать своя система глобального позиционирования Michibiki, аналогичная ГЛОНАСС. Но она работает точнее, чем американская технология, и эффективно дополняет систему GPS.

По состоянию на конец октября 2018 года японская система Michibiki (в переводе - «проводник») работает с четырьмя орбитальными спутниками, первый из которых запустили в 2010 году. Их изготавливает корпорация Mitsubishi Electric при поддержке аэрокосмического агентства Японии JAXA. Спутники «Мичибики» посылают сигналы под определённым углом, позволяющим избежать помех от высотных зданий. Таким образом, автомобильные навигаторы и смартфоны будут показывать местонахождение владельца более точно, а связь будет стабильной, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Также спутники системы Michibiki выдают особый сигнал слежения, позволяющий очень точно определить положение приёмника на Земле - погрешность при этом составляет не более 6 см. Сигналы охраняются мощным шифрованием. Это сделано в целях защиты передачи от любых помех, которые могут создавать террористы или представители недружественных государств. В правительстве Японии уверены, что разработка будет способствовать укреплению национальной безопасности, так как в работе GPS могут возникнуть сбои.

Что касается измерений GPS, их точность может превышать 15 м - это зависит, например, от используемых приборов, методов обработки данных. Часто этого вполне довольно, но есть и другие случаи: например, когда нужно точно определить местонахождение дрона, который перемещается с большой скоростью.

Японские разработчики заявляют, что «Мичибики» будет использоваться в качестве дополнения к GPS, но, когда на орбиту будут выведены все запланированные спутники (что ожидается в 2023 году), система станет самостоятельной. Пока её будут применять в беспилотных автомобилях, а также в автоматизированной сельхозтехнике - машинах для сбора риса, тракторах. Эксперты полагают, что Michibiki будет особенно популярной у служб доставки, в которых заказы развозят дроны-беспилотники.