ИА «Ореанда-Новости». Трансплантолог Михаил Каабак рассказал о недостатках в проекте закона о донорстве органов.

По словам руководителя отделения трансплантации органов детям Национального исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, проект закона о донорстве органов содержит недостатки.

Каабак заявил, что законопроект не учитывает редкие операции по пересадки органов, которые пока не проводятся в России. Так, закон перечисляет органы, доступные для пересадки. Однако не упоминает лицо, руки, матку или эндокринные железы. Как подчёркивает врач, если кто-то из отечественных хирургов решится на операцию по пересадке этих органов, то столкнётся с законом.

Кроме того, Каабак отметил архаичную систему регистрации мнения человека о донорстве своих органах. Было бы правильнее отказаться от традиционной системы нотариального заверения и перейти на электронный вид.