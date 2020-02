ИА «Ореанда-Новости» . Серьёзные климатические изменения могут привести к вымиранию трети флоры и фауны планеты к 2070 году. Данные об этом появились в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

В опубликованной статье эксперты отметили, что на уровень выживаемости влияет максимальная температура воздуха в летнее время года. Учёные исследовали 538 видов различных представителей флоры и фауны Земли, чтобы установить, что почти у 44% исследуемых форм жизни уровень вымирания заметно увеличивается при повышении максимальной дневной температуры более чем на 0,5 градуса. При этом повышение температуры воздуха более чем на 3 градуса убило более 95% исследуемых видов. Самыми уязвимыми, таким образом, стали животные и растения, обитающие в тропиках близ экватора.

Профессор Аризонского института Джон Винс отметил, что при дальнейшем поддержании Парижского соглашения по климату к 2070 году планета может лишиться почти трети видов живых существ.