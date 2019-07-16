ИА «Ореанда-Новости» Систему уже опробовали на экспозициях Ильи Репина, Бориса Голополосов и Эдварда Мунка.

Руководство Третьяковки задумалось о более совершенной системе охраны после кражи картины Куинджи в начале 2019 года.

Система третьего рубежа охраняет не только периметр, но и сам предмет. Разработала концепцию инжиниринговая фирма, входящая в состав ядерного оружейного комплекса Росатома «Элерон».

На базе существующих образцов датчики защиты уменьшили до размера банковской карты.

По словам начальника отделения «Элерона» Алексея Руднева, система гарантирует неизвлекаемость. Преступнику никакими методами не удастся её не обойти.