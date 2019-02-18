ИА «Ореанда-Новости». Экологи из Швейцарии доказали, что 1 триллион деревьев позволит остановить накопление углекислого газа в воздухе, который провоцирует «парниковый эффект», хотя ранее посадка деревьев считалась неэффективной мерой. Об этом пишет интернет-издание Planet Today.

Количество лесных массивов на планете можно увеличить примерно на треть и тем самым спасти планету от глобального потепления, уверен эколог Томас Кроутер (Thomas Crowther) из рабочей группы ETH Zurich (Швейцарская высшая техническая школа в Цюрихе). С этим заявлением он выступил в Вашингтоне на ежегодной встрече Ассоциации содействия развитию науки.

Экологи из Цюриха доказали, что увеличение лесных массивов на Земле остановит накопление антропогенного углекислого газа в воздухе - следовательно, снизятся объёмы парникового вещества. Они провели ряд расчётов. Согласно заключениям учёных, 3 трлн деревьев, которые сегодня существуют на Земле, могут связывать из воздуха около 400 гигатонн углерода. Если число зелёных насаждений увеличить на 1 трлн, уровень углекислого газа в атмосфере значительно понизится, а угроза глобального потепления отступит.

Томас Кроутер рассказал, что даже самые опытные специалисты, как правило, недооценивают силу лесных массивов. Считается, что высаживание лесов - далеко не самый эффективный способ бороться с глобальными климатическими изменениями. Однако, согласно новейшим данным, полученным в результате наблюдений с орбиты и на Земле, в реальности леса - самое лучшее решение. Вопрос только в количестве насаждений.

Существующие площади на планете могут вместить примерно 1,2 трлн деревьев, то есть даже немного больше, чем рассчитывают учёные. При этом они не имеют в виду сельскохозяйственные или городские территории - исключительно заброшенные или деградировавшие.

Один триллион деревьев выведет из атмосферы не менее 100 гигатонн углекислоты - столько человечество производит за 10 лет. Освоение заброшенных территорий позволит решить не только проблему изменения климата, но и снизит опасность вымирания животных.