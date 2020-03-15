ИА «Ореанда-Новости». В строительство геронтологического центра в России иностранный инвестор выделит 450 миллионов рублей. Проект будет реализовываться в течение трёх лет.

По сообщению пресс-службы правительства Москвы, к 2022 году планируется построить геронтологический центр в Ново-Переделкино. В специализированном медучреждении будут проводится исследование старения человеческого организма, а также особенностей лечения и профилактики заболеваний в пожилом и старческом возрасте. Центр будет рассчитан на 150 койко-мест. Медучреждение предоставит 116 новых рабочих мест.

Для инвестора, в качестве которого выступила «Орпеа Рус», дочерняя компания французской Orpea Group, будут предоставлены льготные условия кредитования и налогового обложения.