ИА «Ореанда-Новости». Из-за ослабления рубля, которое было спровоцировано снижением цен на нефть, прогнозируется увеличение стоимости электроники до 20%. Начнётся этот процесс в ближайшее время.

По оценка экспертов, россиянам стоит ожидать повышение цен на технику в ближайшее время. Стоимость возрастёт на 15-20%. Полагать, что изменения ценника коснутся только новой партии не стоит, потому как почти вся электроника ввозится из-за рубежа, а производимая в России собирается из иностранных компонентов.

Прежде всего, это отразится на мелкой и бытовой электронике. После стоимость возрастёт и в других сегментах. Ситуацию усугубят задержки производимой в Китае продукции из-за эпидемии.