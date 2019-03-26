ИА «Ореанда-Новости». Американский астронавт Ник Хейг выйдет в пятницу, 29 марта, в открытый космос в запасном скафандре. По информации источника в российской ракетно-космической отрасли, один из скафандров сломался. Речь идёт о скафандре, в котором Хейг выходил в открытый космос с борта МКС 22 марта, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 29 марта в открытый космос выйдут две женщины астронавта, но из-за отсутствия двух скафандров нужного размера, была сделана замена состава. Вместо американки Энн МакКлейн работать в космос с Кристиной Кук отправится Ник Хейг. Астронавтам предстоит закончить дело, начатое 22 марта: заменить аккумуляторные батареи на новые в американском сегменте МКС.